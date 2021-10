Napoli, il saluto di de Magistris: «Buona fortuna a Manfredi e alla città»

(LaPresse) «Quello che mi sento di dire qua è che auguro ovviamente a Gaetano Manfredi buon lavoro, ma soprattutto alla città di Napoli ogni bene e ogni fortuna al popolo che ho servito per dieci anni e mezzo con tanta dedizione». Lo ha dichiarato il sindaco uscente di Napoli, Luigi de Magistris, dopo l'incontro con il sindaco eletto Gaetano Manfredi. «Oggi riprenderò e continuerò a vivere questa città senza il peso dell'amministrazione, ma con la responsabilità di essere stato sindaco per tanti anni. Ovviamente ho garantito al sindaco Manfredi, qualora ne avesse necessità, qualsiasi collaborazione di tipo istituzionale per garantire la continuità amministrativa», ha concluso De Magistris.