Terremoto, 14 aprile 2024 cento scosse ai Campi Flegrei Tutti gli eventi registrati dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano

Domenica di tensione e preoccupazione per la sequenza di scosse provenienti dai Campi Flegrei. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato, a partire dalla notte, più di cento scosse, molte delle quali percepite solo dagli strumenti. La lunghissima sequenza, però, è impressionante e desta preoccupazione, anche se gli esperti invitano la popolazione a non cedere al panico perché la situazione non è fuori controllo.