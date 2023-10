Nata per te, il cast al cinema Ricciardi di Caserta

Al cinema Ricciardi ospiti il cast del film Nata per te, la pellicola che racconta la vicenda del primo caso di affido e poi adozione a un single in Italia. Il regista Fabio Mollo, l’attore protagonista Pierlugi Gigante e Luca Trapanese hanno incontrato il pubblico e risposto agli interventi dei genitori adottivi presenti in sala. «La storia di Trapanese, padre di Alba e assessore al Walfare del comune di Napoli, arriva sullo schermo per dare speranza e farci riflettere – dice il regista - sul come una legge che regola l’affido e l’adozione sia ferma dal 1983. Ho lavorato con un cast eccezionale come Barbora Bobulova, interprete di un giudice minorile a cui Luca dichiara la propria omosessualità; l’infermiera Antonia Truppo; e Iaia Forte, nei panni della madre di Luca. E anche se non lo conoscevo, ho voluto Gianluigi Gigante per la sua purezza, la sua eleganza e il suo coraggio».