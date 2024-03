Paola Pelagalli al festival di Capua

Tra le personalità dell’FM, ricche di esperienza e soprattutto passione per la radio, vi è lei, Paola Pelagalli, in arte Paoletta, la speaker radiofonica e conduttrice di Radio Italia. È tornata a Capua, la sua città natale dove ha mosso i primi passi in una radio locale.

Intervistata da Mirko G. Rauso al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot - Cose d'Interni Libri, Paoletta si è raccontata ai microfoni e alle telecamere del nuovo format “Live Talk Show Podcast” di “Capua il Luogo della Lingua” festival alla presenza del pubblico in sala. Ha parlato dei suoi sogni da ragazza, realizzati nel suo percorso professionale che l'ha vista in tanti anni protagonista in varie Radio importanti.

Servizio di Mariamichela Formisano