«Siamo della Polizia Postale, ti hanno hackerato il conto»: non rispondere a questo numero

Aumentano costantemente i modi per truffare ignari cittadini, spesso utenti in su con gli anni che non sono molto avvezzi alla tecnologia e la Polizia Postale continua ad aggiornarsi e mettere in guardia i cittadini sulle ultime tecniche, come lo spoofing. Talvolta cade addirittura vittima di questi impietosi attacchi informatici. Di recente le forze dell’ordine deputate a vigilare sulle misure di sicurezza in fatto di comunicazioni hanno ricevuto – soprattutto in quel di Milano – una serie di segnalazioni da parte di privati sulla paura che il loro conto bancario fosse stato hackerato e che la chiamata allarmata provenisse proprio dalla linea telefonica della Polizia Postale. Attenzione a questo numero: se vi chiamano, non rispondete.

