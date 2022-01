Tony Laudadio presenta Incanto

Tony Laudadio presenta al teatro Ricciardi “INcanto - rassegna obliqua tra teatro e musica”: quattro appuntamenti a cadenza mensile per un cartellone alla riscoperta dell'arte della composizione e della recitazione.

«Questo progetto nasce dal desiderio di ricondurre gli spettatori alla natura profonda del teatro ovvero un luogo di magia - afferma l’attore - dove l’incontro tra le persone e tra le arti diventa meraviglia. Lo stupore si affaccia sui nostri volti, seduti sulle poltrone del teatro, davanti a un gioco di finzione in cui tutto concorre a reggere l’illusione: gli attori, le parole, le immagini e i suoni. E tutto diventa musica, il filo conduttore dei quattro incontri».

Si comincia venerdì 14 gennaio alle ore 20.30 con un tributo a Pino Daniele per presentare la bellezza di una città catturata dallo sguardo di chi non può vedere. Laudadio porta in scena a Capua “Pasqualino & Alessiuccia - La città che incanta” un testo nato dalla penna dell’attore-musicista e accompagnato da Ferdinando Ghidelli alla chitarra, Corrado Laudadio al basso e Almerigo Pota alla tromba.

Servizio di Dalia Coronato