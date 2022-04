(Agenzia Vista) Napoli, 08 aprile 2022

«Le violenze fanno parte di tutte le guerre, nel caso dell'Ucraina abbiamo un colpevole certo: la Russia, che ha invaso un Paese indipendente. C'è un colpevole, ma non ci sono innocenti. Non sono innocenti quelli che hanno assistito alla guerra civile in Ucraina per 8 anni e chi ha inondato l'Ucraina di armi», così De Luca nel corso della diretta Facebook.

Facebook Vincenzo De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev