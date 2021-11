Whirlpool, Manfredi: «Governo garantisca prospettiva industriale seria ai lavoratori»

(LaPresse) «La vertenza Whirlpool ci fa capire come alla fine noi dobbiamo essere le aspettative delle persone, in questo caso dei lavoratori. Mi auguro che come è stato dichiarato più volte dal governo ci sia una soluzone per questi lavoratori con una prospettiva industriale seria che garantisca sviluppo alla città e occupazione». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'indomani delle prime lettere di licenziamento ricevute dai lavoratori da parte della multinazionale americana, e della bocciatura del tribunale in merito al ricorso sulla presunta condotta antisindacale. «Noi non possiamo creare sviluppo se non creiamo lavoro e questo è fondamentale in Italia, ma ancor di più a Napoli dove il tema della disoccupazione è un tema drammatico», ha concluso il primo cittadino partenopeo.