Il cast di Bake Off Italia 10: chi sono i sedici aspiranti pasticceri che si contendono il titolo

Il nuovo set di ‘Bake Off Italia’ è in fermento e i forni sono accesi per la partenza della stagione numero dieci. Dal 2 settembre il cooking show targato BBC e prodotto da Banijay Italia torna in prima serata su Real Time (canale 31). Alla guida Benedetta Parodi affiancata da un rinnovato trio di giudici formato da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ma i veri protagonisti sono i sedici aspiranti pasticceri che si sfidano nelle quattordici puntate con le tre classiche sfide. La prova creativa, la prova tecnica e la prova sorpresa. Ecco, allora, chi sono gli aspiranti pasticceri di ‘Bake Off Italia 10’ in rigoroso ordine alfabetico. Foto da Ufficio Stampa MN / Music: «Perception» from Bensound.com

