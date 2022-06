Infarto e pressione alta, rischio ridotto grazie allo yogurt

Per provare a scongiurare infarto e pressione alta ci sarebbe uno spuntino molto comune e piuttosto insospettabile. Si tratta dello yogurt, che assunto quotidianamente avrebbe il potere di ridurre l’alta pressione sanguigna. A dirlo è una ricerca, che sottolinea come tale alimento sarebbe buono per la salute del cuore, riducendo il rischio di infarto e pressione alta. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

