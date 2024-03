La Via Crucis al Colosseo e il Giro delle Sette Chiese: un viaggio tra riti e tradizioni religiose

Il 30 marzo è Pasqua e il 1° aprile il Lunedì dell'Angelo. Tutte le città italiane e in particolare Roma si preparano ad accogliere i fedeli che seguiranno gli eventi previsti per l'occasione. Nella Capitale il programma è ricco e avrà inizio a partire dal 28 marzo. Tra questi ricordiamo la Via Crucis al Colosseo e il Giro delle Sette Chiese. La Via Crucis avrà luogo il 29 marzo alle ore 21.15 e si svolgerà all'interno del Colosseo per poi terminare al Tempio di Venere al Palatino. La durata è di circa un'ora e mezza. La cerimonia sarà trasmessa in mondovisione da Rai Uno dalle ore 21:00. La Via Crucis consiste nella ricostruzione del percorso doloroso che Gesù Cristo ha vissuto fino alla crocifissione. Si compone di 14 tappe. L'evento è gratuito ma non è possibile assistere alle celebrazioni all’interno del Colosseo. Il Giro delle Sette Chiese è, invece, il pellegrinaggio più famoso di Roma e risale ai secoli del Medioevo poi ripreso da San Filippo Neri a partire dal 1572. Esso ha luogo tra la sera del giovedì santo e il sabato santo. Si tratta di un percorso ad anello e prevede il giro delle chiese della città: San Pietro, San Paolo fuori le mura, San Sebastiano, nel Giubileo del 2000, è stata sostituita dal Santuario della Madonna del Divino Amore, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. Durante le festività pasquali sono previste mostre e iniziative artistiche, una selezione delle esposizioni e delle esperienze immersive a cui grandi e piccoli possono partecipare così da arricchire il proprio bagaglio culturale. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN