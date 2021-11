Laudadio al Don Bosco: torna il teatro ai Salesiani di Caserta

Dopo più di dieci anni torna il teatro ai salesiani di Don Bosco con la direzione artistica di Lello Giaccio. Il cartellone propone ad un pubblico eterogeneo spettacoli comici ed umoristici, pensati per un ritorno al teatro più sereno. << Insieme al direttore Don Antonio D’Angelo, abbiamo deciso di riconsegnare questo spazio agli artisti della città con una manifestazione dedicata agli attori di questo territorio - dichiara Giaccio – cominciando proprio da chi qui è cresciuto e ha sperimentato i primi passi nel mondo dello spettacolo>>. La stagione “Rivediamoci tutti al don Bosco” apre con un’opera in anteprima realizzata da Tony Laudadio. L’attore casertano porta in scena per la prima volta Di un infanzia felice non ti libererai mai! un racconto musicale guidato dai ricordi dell’artista che prendono forma, uno dopo l’altro, nei giardini dell’oratorio, ambiente di gioco, riflessione e consapevolezza. << Si tratta di una testimonianza dedicata ad un luogo che mi ha formato sia in senso umano, sia in senso professionale – ricorda Laudadio - gran parte delle arti e delle mie passioni ho cominciato a studiarle proprio qui>>. La rassegna comprende 9 appuntamenti a cadenza mensile, dopo il primo incontro che si terrà questo sabato 27 novembre alle ore 19,30; toccherà a Pierluigi Tortora in Zì Fonso, la storia di un salesiano. Per info e prenotazioni: teatrodonbosco@salesianicaserta.org. Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,00 escluso il sabato. Servizio di Dalia Coronato