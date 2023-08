Madonna compie 65 anni e riprogramma le date del "Celebration Tour"

Si parte da Londa a ottobre per festeggiare i 40 anni di carriera

Roma, 16 ago. (askanews) - Sessantacinque anni anche per Madonna, una festa da celebrare con i fan anche con l'annuncio delle nuove date del "Celebration Tour" che era stato messo in pausa per i problemi di salute della regina del pop, ricoverata settimane fa in terapia intensiva per un'infezione batterica.

La maggior parte delle date nordamericane sono state riprogrammate e si svolgeranno dopo le tappe nel Regno Unito e in Europa. Il tour partirà con quattro concerti sold out a Londra a ottobre, arriverà anche in Italia (23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago), mentre in Nordamerica si esibirà dal 13 dicembre.

La "material girl è inarrestabile": 40 anni di carriera, icona pop e di stile, balla, si scatena ancora sul palco con i suoi ballerini, ha un fisico tonico. Dall'album d'esordio, "Madonna", ha collezionato successi e premi ma ha fatto anche discutere per le sue provocazioni, fin dai tempi di "Like a Prayer".

Musica, cinema, libri e attivismo, tra associazioni che sostiene e l'adozione di quattro bambini. Fidanzati famosi, due ex mariti, Sean Penn e Guy Richie, oltre 300 milioni di album venduti in tutto il mondo. Una vera regina.