Maria De Filippi, quando riprenderanno Amici, C'è Posta per te e U&D: i giorni di programmazione

Il palinsesto di Canale 5 è stato sconvolto dalla morte di Maurizio Costanzo, causando la temporanea sospensione dei programmi di Maria De Filippi. Tuttavia, dopo una settimana di stop, si prevede che Amici e Uomini e Donne torneranno in onda a partire dal 6 marzo. In particolare, la puntata di Amici registrata prima della morte di Costanzo andrà in onda domenica 5 marzo. Mentre quella registrata il 3 marzo andrà in onda domenica 12 marzo e sarà l'ultima della stagione prima dell'inizio della fase del Serale, prevista per sabato 18 marzo. Durante la pausa, verranno trasmessi film e repliche di alcune soap Mediaset. Non è ancora chiaro se C'è Posta per Te, che ha saltato una settimana, riuscirà a trasmettere tutte le puntate previste prima della consueta pausa estiva dei programmi. Foto: Kikapress, ufficio stampa Red Communications Music: "Once Again" from Bensound.com