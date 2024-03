Meloni in Libano incontra contingente italiano: Missione Unifil indispensabile per il nostro Paese

(Agenzia Vista) Libano, 28 marzo 2024 "Grazie per aver accettato di venire fin qui in Libano, dove da decenni le nostre forze armate costituiscono un pezzo fondamentale della missione Unifil. Una missione che per la nostra nazione è indispensabile", le parole di Giorgia Meloni incontrando i contingenti italiani in Libano. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev