Messina Denaro, arrestati tre fiancheggiatori del boss

(LaPresse) Aiutarono Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Ros. In manette tre insospettabili: l'architetto Massimo Gentile e il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazara del Vallo Cosimo Leone,per associazione mafiosa, mentre per Leonardo Gulotta l'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa: avrebbe messo a disposizione di Messina Denaro la propria utenza telefonica . Originario di Campobello di Mazara, il paese in cui Messina Denaro ha trascorso gli ultimi anni di latitanza, Gentile vive a Limbiate, in provincia di Monza, dove ricopre un incarico amministrativo al Comune. Leone avrebbe invece fatto ottenere esami medici in tempi brevi e assistenza al capomafia in ospedale