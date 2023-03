Minà, al via camera ardente in Campidoglio

(LaPresse) Si è aperta in Campidoglio la Camera ardente di Gianni Minà, il giornalista scomparso la sera di lunedì 27 marzo all'età di 84 anni. A rendere omaggio per primo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha salutato calorosamente la moglie Loredana Macchietti e le figlie. La camera ardente per dare l'ultimo saluto al grande giornalista è stata allestita nella Sala della Protomoteca. I funerali si svolgeranno in forma privata, come richiesto dalla famiglia. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutto il mondo.