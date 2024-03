Napoli: latitante da 32 anni, estradato dopo cattura in Portogallo

Catturato dopo 32 anni da latitante, estradato in Italia. Nel pomeriggio odierno, a seguito di procedura di estradizione dal Portogallo, è giunto presso l’aeroporto di Fiumicino il ricercato colombiano Omar Rivera Gomez, 69 anni, destinatario dell’ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 15 anni per traffico internazionale di stupefacenti.