Otto marzo, Mattarella ricorda Giulia Cecchettin: Serve rivoluzione culturale in rapporto uomo-donna

EMBED

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2024 "Occorre una profonda azione culturale per far acquisire a tutti l'autentico senso del rapporto tra donna e uomo: l'arte è un veicolo efficace e trainante di formazione e di trasmissione di valori della vita. Per questo, oggi, rendiamo omaggio ed esprimiamo riconoscenza al protagonismo artistico delle donne", le parole di Mattarella nel corso della cerimonia per l'Otto marzo al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it