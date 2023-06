Papa Francesco e il 'segreto' svelato in tv: come risponde alla gaffe di Lorena Bianchetti

Nell'ultima puntata di "A Sua Immagine", Lorena Bianchetti ha avuto l'onore e il piacere di avere Papa Francesco come ospite. Durante l'intervista, la conduttrice ha posto una domanda personale al Santo Padre, chiedendogli se da bambino avesse un programma televisivo preferito. La risposta di Papa Francesco è stata inaspettata e divertente: "Cara, ti rispondo raccontandoti un grande segreto del Papa, lo vuoi sapere? Quando ero bambino, la televisione non era ancora stata inventata". Papa Francesco, il cui vero nome è Jorge Mario Bergoglio, è nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina. La sua nascita avvenne durante un periodo in cui la televisione era ancora agli albori e non era affatto diffusa come lo è oggi. L'intervista di Lorena Bianchetti a Papa Francesco ha attirato l'attenzione per il piccolo segreto di Bergoglio, ma è stato un momento divertente e insolito in cui il Santo Padre ha scherzato. Photo Credits: Kikapress Music: Korben