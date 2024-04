Europee, Schlein si candida. Prodi: «Ferita alla democrazia»

(Lapresse) Elly Schlein ha annunciato la sua candidatura per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. La segretaria dem sarà dunque la capolista del Partito democratico per il Centro e le Isole. Deluso l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi che ha detto: «Non mi dà retta nessuno. Perché dobbiamo dare il voto a una persona per farla vincere e, se vince, di sicuro non va in Europa? Sono ferite della democrazia». Intanto ci sono delle novità anche tra i Cinque Stelle: l'ex calciatrice Carolina Morace si candiderà alle europee con i grillini. Lo ha fatto sapere il leader Giuseppe Conte.