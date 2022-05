"Premio Cimitile 2022", al via la kermesse con una mostra sull’acqua per la salvaguardia del pianeta La Fondazione Premio Cimitile con i soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio, ha presentato stamattina, presso la sala Giunta della Regione Campania a Napoli, la XXVII edizione della rassegna letteraria nazionale Premio Cimitile, in programma dall’11 al 18 giugno prossimi, edizione insignita con una medaglia del Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella. Il Premio Cimitile e Guida Editore negli anni hanno premiato prestigiose firme del giornalismo e della letteratura italiana, anche e soprattutto gli inediti, scoprendo nuovi scrittori e proponendoli all’attenzione del panorama nazionale.