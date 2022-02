Bari, 19 misure cautelari: accuse di furto e associazione a delinquere

(LaPresse) Nella notte, nei comuni di Bari, Adelfia, Capurso, Casamassima, Cellamare, Mola di Bari, Sannicandro di Bari, Triggiano e Valenzano, circa 100 carabinieri del comando provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 19 soggetti indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere, rapina, sequestro di persona, furto, porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione, incendio doloso. Undici sono finiti in carcere, per gli altri sono stati disposti i domiciliari. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip, nove degli indagati si sarebbero associati tra loro allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, quali rapine ai tir, furti aggravati a sportelli automatici di istituti di credito e di uffici postali, furti di auto, furti in abitazione, ricettazione ed altro, avvalendosi dell’uso delle armi. Gli altri indagati rispondono poi, a vario titolo, di singoli episodi di rapina, furto e ricettazione. Gli inquirenti sono riusciti a fare luce su quattro rapine, di cui tre a danno di autotrasportatori con sequestro di persona, un tentativo di rapina in danno di due anziani, quattro furti aggravati, due assalti a sportelli automatici di istituto di credito/ufficio postale, svariati episodi di ricettazione di materiale compendio di rapine, un incendio doloso che ha coinvolto cinque autoveicoli e un episodio di resistenza a pubblico ufficiale. L’attività ha consentito, inoltre, di recuperare 113 climatizzatori, oggetto di rapina ai danni di un autotrasportatore.