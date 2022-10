Covid, Mattarella: «Alle spalle periodo più drammatico, scienza decisiva»

(LaPresse) «Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid-19». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale alla cerimonia celebrativa de I Giorni della Ricerca, campagna promossa dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc). «Sentiamo che il periodo più drammatico, il pericolo più allarmante legato al Covid è alle nostre spalle». «La scienza è stata decisiva», aggiunge il capo dello Stato che spiega: «Senza i vaccini ci sarebbero migliaia di morti in piu».