Roma, 30 giugno 2022

«Il Movimento 5 Stelle ha dato un contributo importante al Governo e sono certo che continuerà. Conte ha dato rassicurazioni in merito. Governo è nato con i 5 Stelle e non si accontenta di un appoggio esterno», le parole di Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

