Elezioni, Salvini: «Mi piacerebbe reintrodurre il servizio militare»

(LaPresse) «Mi piacerebbe reintrodurre il servizio militare per i nostri ragazze e ragazzi. Servirebbe a formare, educare e a reinsegnare rispetto». Così Matteo Salvini a Cosenza in tour elettorale parlando con i giornalisti. «Mancano 53 giorni al voto, io li segno come facevo al militare, io l'ho fatto nel 95», ha spiegato il leader della Lega.