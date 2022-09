Elezioni, Salvini vota a Milano: «La Lega sul podio»

(LaPresse) Matteo Salvini ha votato a Milano per le elezioni politiche. «Conto che la Lega sia una forza parlamentare sul podio, prima seconda o terza al massimo. Da domani basta chiacchiere, si passa ai fatti, noi abbiamo le idee chiare». Lo ha detto il leader della Lega davanti al seggio elettorale. A chi gli chiedeva se un eventuale quarto posto debba essere considerato una sconfitta, ha risposto: «Gioco per vincere, non per partecipare».