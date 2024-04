Europee, Conte: «Nelle nostre liste costruttori di pace»

EMBED

(LaPresse) Alle Europee il M5S vuole offrire nelle sue liste «a tutti gli elettori dei nomi che corrispondono a storie e persone che saranno costruttori di pace in Europa». Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, uscendo dal Viminale dove ha depositato il simbolo del M5S. «Ci hanno attaccato, ci hanno infangato, in ragione del nostro impegno per la pace - ha sottolineato - hanno cercato anche di dividerci e addirittura di emarginarci e buttarci fuori dal Parlamento. Ma noi siamo qui più determinati di sempre, per riporre tutto il nostro impegno, tutte le nostre forze per una via d’uscita, a partire dal conflitto russo-ucraino per impostare faticosamente dei negoziati di pace che sono l’unica soluzione possibile rispetto a questo invio di armi ad oltranza e a questa escalation militare che invece non ci dà vie d’uscita. Siamo stati peraltro l’unica forza politica italiana che ancora qualche settimana fa ha votato coerentemente su questo punto al Parlamento europeo. E questo vale anche per Gaza dove fin dall’inizio abbiamo detto che per comprendendo la reazione all’attacco terroristico ignobile di Hamas del 7 ottobre, non è possibile una strategia militare come questa che il governo Netanyahu sta conducendo, con una carneficina inaccettabile a Gaza e addirittura nei prossimi giorni forse anche a Rafah. Noi dobbiamo assolutamente impostare una svolta e il nostro dibattito interno non è stato dove mettere il nome nel simbolo o dove candidare il premier di turno, è stato invece di scegliere di offrire a tutti gli elettori dei nomi che corrispondono a storie e persone che saranno costruttori di pace in Europa, richiamando l’impegno di tutti gli altri europarlamentari per una svolta negoziale che è l’unica possibile. Ed è per questa ragione che nel simbolo noi abbiamo inserito una parola tanto abusata da tutti, ma che conserva un significato forte e che dovrebbe motivare tutte le coscienze e ispirare la nostra azione politica». Conte ha quindi mostrato il simbolo con la parola ‘pace’ e la data 2050, «l’anno della neutralità climatica».