(LaPresse) «È un elenco di cose forse un po' arido ma certe volte per far funzionare una macchina bisogna fare delle cose così, quasi banali ma che non sono state fatte o sono state fatte male». Così il premier Mario Draghi nel suo intervento all'assemblea di Confindustria ha spiegato, tra gli applausi dei presenti, le riforme che il governo ha avviato e avvierà nei prossimi mesi.