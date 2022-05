Governo, Salvini: «Stupito da Draghi, la priorità è la pace non le spiagge»

(LaPresse) «Non penso che il governo rischi, né per le spiagge né per il termovalorizzatore di Roma». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento in sostengo del sindaco di Garbagnate Milanese, Davide Barletta. «Certamente mi ha stupito il Consiglio dei Ministri convocato all'improvviso - ha spiegato - perché penso che per me e per tutti gli italiani e mezzo mondo la priorità sia la pace, sia il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, sia tornare a nutrire con il grano bloccato nei porti il continente africano, altrimenti sarà una strage. Devo dire che sentire Draghi parlare di pace e non più solo di armi e guerra rincuora. Lavoriamoci». Ai cronisti che gli chiedevano se la convocazione del Cdm di ieri da parte del presidente Draghi fosse una prova di forza, Salvini ha quindi risposto: «Non c'è n'è bisogno. Se dovessi convocare un Consiglio d'urgenza lo convocherei sulla pace e non sulle spiagge, però noi ci siamo».