Green pass, il consigliere regionale Barillari occupa il suo ufficio: «Sono entrato senza tampone»

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2021 «I libri di storia ricorderanno questa giornata come la giornata della vergogna. Sono entrato nel mio ufficio senza greenpass e senza tampone. Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza. Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze. Io rispetto la Costituzione Italiana», così in un video postato su Facebook il consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it