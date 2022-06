Insieme per il futuro, Di Maio: «Non è partito personale»

(LaPresse) «Insieme per il futuro non è un partito personale ma un percorso di ascolto dei territori e di sindaci, presidenti di Regione e amministratori locali, persone che risolvono problemi tutti i giorni». Così il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, al termine dell'assemblea dei nuovi gruppi parlamentari a Montecitorio. «Si sta dimostrando un progetto molto attrattivo, con tante altre persone che stanno per arrivare», ha aggiunto. «Non vogliamo costruire proposte populiste e qualunquiste ma soluzioni pragmatiche», ha concluso l'ex capo politico grillino.