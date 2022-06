M5s, Conte: «Grave che un premier tecnico come Draghi si intrometta nella vita dei partiti»

(LaPresse) «Trovo sinceramente grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi fin dall'inizio l'investitura per formare un governo di unità nazionale, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono». Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando ai cronisti nella sede del Movimento a Roma. «Io sono attaccato quotidianamente per distruggere il Movimento» ha aggiunto Conte. «Prendiamo atto che attaccano me quotidianamente per distruggere il movimento - spiega il leader del MoVimento grillino - Il nostro atteggiamento, che ho sempre definito leale, costruttivo, corretto nei confronti del governo, non cambia neppure di fronte a episodi che reputo così gravi. Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani».