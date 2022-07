M5S, Di Maio: «Surreale dibattito su telefonata Grillo-Draghi»

(LaPresse) «Questo è un momento storico molto importante e non possiamo assolutamente pensare di metterci ad affrontare problemi interni alle forze politiche. Voglio fare un appello a quelle forze politiche che hanno deciso di mettere al centro della loro azione la loro crisi di voti: non si possono inseguire i sondaggi in questo momento storico. Non si può inseguire il calo dei consensi. Bisogna necessariamente lavorare a soluzioni che richiedono il massimo dell'attenzione e dell'energia di tutte le forze politiche». Così il leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, parlando ai cronisti. «Il dibattito su presunte telefonate tra Grillo e Draghi è surreale», aggiunge il ministro degli Esteri.