Meloni a Kiev annuncia accordo per sicurezza con Ucraina

(LaPresse) «Tra i fatti concreti, il più importante per quello che riguarda l'Italia, chiaramente, è la firma - lo ricordava il presidente Zelensky - dell'accordo sulle nostre garanzie per la sicurezza dell'Ucraina. È un accordo che di fatto declina l'impegno assunto insieme agli altri membri del G7 nel luglio scorso ma a margine del vertice Nato di Vilnius che già altri Paesi hanno concretizzato e che altri Paesi concretizzeranno». Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Kiev, nel secondo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina.. «Continuiamo a sostenere l'Ucraina in quello che io ho sempre ritenuto il giusto diritto del suo popolo a difendersi - ha proseguito la presidente del Consiglio -. Questo presuppone necessariamente anche il sostegno militare, perché confondere la tanto sbandierata parola pace con la resa come fanno alcuni strumentalmente è un approccio ipocrita che noi non condivideremo mai. Ma è necessario mettere a sistema le diverse linee d'azione».