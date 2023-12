Milano, blitz di Ultima Generazione alla Rinascente

EMBED

(LaPresse) Blitz di Ultima Generazione di fronte alla Rinascente a Milano in Piazza Duomo sabato mattina. 9 attivisti del clima hanno attuato un sit-in davanti aprendo due striscioni con scritto “Fondo Riparazione”. Tre dimostranti sono entrati nei grandi magazzini, con uno sparacoriandoli e il megafono e hanno lanciato volantini. «Si avvisa la gentile clientela che c'è un collasso ecosociale in corso», «L’offerta per rimanere entro gli 1,5 gradi é limitata, affrettatevi», «Venite con noi a parlare del collasso climatico che ci attende», gli slogan dei ragazzi che hanno invitato le persone ad uscire fuori ed unirsi all’assemblea. Alle 12.05 sono arrivate le forze dell’ordine. L’assemblea si è sciolta alle 13.