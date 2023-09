Napolitano, Papa Francesco in raccoglimento davanti al feretro

EMBED

(LaPresse) Papa Francesco è entrato, accompagnato sulla sua sedia a rotelle, nella camera ardente del presidente emerito Giorgio Napolitano allestita in Senato. Si è alzato per salutare i familiari dell'ex presidente, piegandosi per confortare la vedova, Clio, e poi si è nuovamente seduto trattenendosi per qualche minuto in raccoglimento davanti al feretro.