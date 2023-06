Nordio: «Serve cambio culturale contro violenza di genere»

(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2023

«Ribadisco il concetto che ho maturato in quarant'anni di esperienza come pubblico ministero e poi anche come modesto studioso di criminologia che, per quanto le pene siano elevate e vengano anche irrogate in modo rapido e certo non costituiscono mai una deterrenza assoluta nei confronti dei reati in genere e soprattutto di questi tipi di reati. Perchè soltanto attraverso un'operazione culturale che possiamo iniziare a ridurre, se non proprio a eliminare questi reati così odiosi», le parole del ministro Nordio in conferenza stampa sul Ddl contro la violenza sulle donne.

Palazzo Chigi

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev