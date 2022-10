Pd, Letta: «Serve Congresso sull'Italia, non sull'ombelico»

(LaPresse) «Ci vuole un Congresso costituente per il nuovo Pd. L'ultimo lo abbiamo fatto prima del Covid e con Salvini ministro dell'Interno: un'era geologica fa. È evidente che ci vuole un congresso. Non è immaginabile un altro percorso. Ci vuole un congresso che sia sull'Italia, non sul nostro ombelico ma sul Paese». Così il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la direzione nazionale del partito.