Quirinale, Meloni: «Non ho votato Mattarella per salvare la faccia agli elettori del centrodestra»

(LaPresse) «Un'altra delle ragioni per cui non ho votato Sergio Mattarella è che voglio salvare la faccia agli elettori del centrodestra. Non si è degni solo se si è di sinistra». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook in cui parla delle elezioni al Quirinale. «Avevamo tra i 450 e i 460 voti, ce ne mancavano 55 e avremmo potuto trovarli. Il centrodestra è voluto andare in aula alla conta dei voti. Avevo chiesto al centrodestra di presentare un nostro nome alla terza votazione», spiega ancora Meloni, in una diretta lunghissima. Poi aggiunge: «Toti ci ha detto, noi la Casellati la votiamo una volta sola, poi votiamo Casini. Ma non è una mediazione votare un senatore eletto con il Pd».