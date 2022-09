(Agenzia Vista) Palermo, 10 settembre 2022

«Sulla lotta all'immigrazione clandestina non c'è nulla da inventare, primo Consiglio dei Ministri si riapprovano decreti sicurezza», le parole di Matteo Salvini in Sicilia per la campagna elettorale di Schifani, candidato alla presidenza della Regione Sicilia.

Fb Salvini

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev