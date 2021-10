Salvini: «Tutelare la salute sì, ma rispettare il diritto al lavoro»

(LaPresse) «Mentre qualcuno si occupa di fascismo, che non torna, la Lega si occupa di aiutare i lavoratori e le lavoratrici: abbiamo chiesto a Draghi tamponi rapidi e gratuiti per i milioni di italiani che ancora non hanno green pass, perché non è possibile che da domani rimanganoa casa poliziotti, carabinieri, insegnanti, medici, infermieri. Tutelare la salute sì, ma rispettare il diritto al lavoro. Non ci deve essere nessuno che rimane a casa senza stipendio». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita al mercato di Cassano D'Adda, nel Milanese.