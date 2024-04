Stanchezza digitale e stanchezza social, l'intervista al giornalista e docente Michelangelo Iossa

Ogni aspetto della vita umana oggi è caratterizzata dalla presenza della tecnologia, a partire dai dispositivi che quotidianamente si utilizzano per connettersi al mondo del web fino ad arrivare agli indispensabili social network. Il nostro tempo, dunque, è stato più volte definito come «iperconnesso». È impensabile immaginare di trascorrere una giornata senza accendere il proprio personal computer o senza dare uno sguardo al mondo virtuale di Instagram e Facebook. Gli anni della pandemia da Covid-19 hanno poi ulteriormente contribuito a rendere necessario l’utilizzo della tecnologia per le più svariate attività, perfino per seguire una lezione universitaria o partecipare ad una riunione di lavoro.

Servizio di Clara Lacorte