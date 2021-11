Tim, Tajani: «La rete resti italiana»

(LaPresse) - «Il governo vigilerà affinché siano rispettate tutte le regole di mercato, se c’è una offerta sui servizi ok ma la rete delle telecomunicazioni come la rete ferroviaria o elettrica deve rimanere italiana. Siamo liberali quindi se si parla di servizi c’è il libero mercato ma se si parla della rete non siamo d’accordo». Così il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a margine della conferenza stampa promossa a Roma dal partito.