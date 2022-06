Tosi passa a Forza Italia, Tajani: «È l'inizio di una nuova azione politica»

(LaPresse) Flavio Tosi aderisce a Forza Italia. L'annuncio dell'ex sindaco di Verona arriva a pochi giorni dal ballottaggio che si terrà nella città scaligera, da cui è rimasto escluso. La sfida per la poltrona di primo cittadino sarà tra il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, e il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi. «È l'inizio di una azione politica partita con l'appello del presidente Berlusconi a tutte le liste civiche e le forze moderate di fare la scelta di Forza Italia in vista dei ballottaggi e delle prossime elezioni politiche per avere un centro alternativo alla sinistra, determinante per il successo del centrodestra e portatore dei valori liberali, riformisti e liberisti in cui ci riconosciamo», ha dichiarato il coordinatore azzurro Antonio Tajani in una conferenza stampa, al fianco dell'ex leghista che alle elezioni di domenica scorsa era sostenuto proprio da Forza Italia. «A Verona rappresentiamo uno schieramento che ha esattamente quei valori rappresentati da Forza Italia», ha detto Tosi in conferenza.