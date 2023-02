Re Carlo vieterà il balcone ai figli di Harry e Meghan durante l'incoronazione: ecco il motivo

Tra i momenti più attesi dell'incoronazione di Re Carlo III, c'è il momento in cui la famiglia reale si affaccerà al balcone di Buckingham Palace. Tuttavia, chi aspetta di vedere Harry, Meghan e i loro figli, potrebbe rimanere deluso. Facciamo un passo indietro per capire cosa è previsto dal protocollo reale: quando sua madre fu incoronata nel 1953, Carlo - che aveva solo quattro anni - ebbe l'opportunità di partecipare e affacciarsi sul famoso balcone per salutare la folla, poiché era il diretto erede al trono. Sua sorella minore Anne, infatti, che aveva soltanto due anni all'epoca, non partecipò all'evento. I piccoli Archie e Lilibet Diana sono attualmente sesto e settima nella linea di successione al trono e, se Harry e Meghan decideranno di partecipare all'incoronazione recandosi nel Regno Unito, è probabile che rimarranno dietro le quinte dell'evento. Photo credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com