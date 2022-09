Acqua addolcita: sai davvero cos'è? Così risparmi 500 euro l'anno

LOLNEWS.IT - Mai sentito parlare di acqua addolcita? Tanti i vantaggi, in termini di soldi e qualità del prodotto, se utilizziamo questo tipo di acqua. Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Sheffield e del King’s College di Londra, pubblicato sul Journal of Investigative Dermatology, ha dimostrato come l’acqua dura danneggi la pelle, aumentando il rischio di infezioni e la sensibilità alle irritazioni, contribuendo potenzialmente allo sviluppo dell’eczema. Senza contare i danni evitabili a causa del calcare: si risparmia fino a 500 euro l'anno.

