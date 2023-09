Bimbi a casa con la febbre o raffreddore? Pediatra spiega cos'è l'asilite

Il pediatra Antonio Di Mauro, attraverso un post su Facebook, ha offerto rassicurazioni ai genitori di bambini che frequentano asili e scuole materne riguardo ai frequenti episodi di malattie. Ha spiegato che non è dovuto a colpi d'aria o a un sistema immunitario debole, ma piuttosto attribuisce questa situazione all'asilite, ovvero ai malanni che i bambini sviluppano come parte del loro adattamento naturale agli ambienti condivisi. Di Mauro ha sottolineato che con l'inizio dell'anno scolastico, è comune che i bambini, specialmente quelli più piccoli, si ammalino presto. Tuttavia, ha chiarito che questo non è causato da un sistema immunitario indebolito o da esposizioni al freddo. Il pediatra ha consigliato ai genitori di non evitare di mandare i loro figli a scuola a causa di queste malattie comuni, poiché questa esposizione ai microrganismi aiuta a costruire difese immunitarie più forti nel lungo termine.

