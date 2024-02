Covid, gli anticorpi monoclonali contro il virus

ROMA (ITALPRESS) - È stato pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences uno studio a cura della Fondazione Toscana Life Sciences che analizza l’importanza della risposta immunitaria indotta da una porzione degli anticorpi monoclonali umani nello sviluppo di nuove terapie contro SARS-CoV-2, il virus che provoca il Covid 19. Il Monoclonal Antibody Discovery Lab della Fondazione Toscana Life Sciences ha studiato la caratterizzazione ad ampio spettro degli anticorpi monoclonali da utilizzare contro il virus SARS-CoV-2 e le sue varianti. I risultati ottenuti hanno confermato che gli anticorpi giocano un ruolo importante nella protezione contro il virus, non solo grazie alla loro capacità di neutralizzare, ma anche grazie alle funzioni mediate dalla loro porzione Fc. Infatti, tramite questa porzione, gli anticorpi sono in grado di innescare meccanismi della risposta immunitaria volti all’eliminazione del virus.

