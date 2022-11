Dieta del melograno, perdi 3 chili prima di Natale: il trucco per bruciare subito i grassi

Natale è dietro l'angolo e ciò vuol dire che la nostra linea è in pericolo. Meglio correre ai ripari preventivamente con la dieta del melograno, che può far perdere 3 kg in vista delle grandi abbuffate che ci attendono a fine anno. Questo frutto infatti è adatto per l'eliminazione di scorie e tossine dall'organismo. Nello specifico, il suo effetto diuretico e drenante è dovuto all'alto contenuto di potassio. Favorisce un miglioramento della circolazione e un'accelerazione del metabolismo, ma anche una riduzione degli accumuli adiposi da punti critici come cosce e glutei. La sua azione sulla riduzione del grasso è comprovata, ed è possibile grazie al contenuto di antociani, tannini e antiossidanti. Se consumato tutti i giorni, il succo di melagrana aiuta a controllare il peso corporeo e a bruciare calorie extra. Non solo: l'alto contenuto di fibre favorisce il senso di sazietà dopo la sua assunzione.

